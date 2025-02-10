На Украине заявили о продвижении российских военных в ДНР и Курской области

DeepState: Российские войска продвинулись в ДНР и Курской области

Российские войска продвинулись на двух участках в Донецкой народной республике (ДНР) и в Курской области. Продвижение Вооруженных сил (ВС) России признал украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Согласно данным проекта, бойцы Российской армии смогли продвинуться южнее Дачного, на западе от Курахово в ДНР. Кроме того, они преуспели в районе села Малиновка. Как видно на карте боевых действий DeepState, российские военные приблизились к трассе Красноармейск (украинское название — Покровск) — Константиновка севернее села Воздвиженка.

Также авторы проекта сообщили, что военнослужащие ВС России наступают в Курской области. По их словам, российские военные смогли войти в хутор Никольский в Суджанском районе.

Ранее украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил, что подразделения Российской армии перерезали трассу Красноармейск — Константиновка севернее села Воздвиженка. По его словам, дорогу удалось перерезать в районе «клеверной» развязки.