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16:34, 10 февраля 2025Мир

На Западе рассказали об атакующих военкоматы украинцах

Профессор Дизен: Украинцы атакуют военкоматы, желая отставки Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинцы атакуют военкоматы, желая прекращения конфликта и отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Идет волна атак с применением взрывчатки на военкоматы, похищающие мужчин с улиц», — сказал он.

По словам профессора, большинство жителей Украины желают переговоров по урегулированию конфликта и отставки Зеленского.

Эксперт также подчеркнул, что сторонники Украины на Западе хотят и дальше поддерживать страну, продолжая конфликт и сражаясь «до последнего украинца».

Ранее Дизен выразил мнение, что Североатлантический альянс планирует перебросить военных США в Норвегию, Финляндию и Швецию. Он подчеркнул, что ключевой задачей НАТО является создание угроз России.

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