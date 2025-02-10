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20:29, 10 февраля 2025Спорт

Напавший на российскую фигуристку в Москве объяснил свой поступок

Россиянин разбил лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой из-за раздражения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Мужчина, разбивший лобовое стекло иномарки российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, объяснил свой поступок. Его слова приводятся в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Подозреваемый заявил, что напал на спортсменку, так как его раздражал звук сигнала, издаваемый из машины фигуристки. «От моего удара стекло разбилось», — добавил он.

О нападении спортсменка рассказала 8 февраля. По ее словам, лобовое стекло разбил вышедший из такси неизвестный ей мужчина. Нугуманова написала заявление в полицию.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.

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