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11:46, 10 февраля 2025Спорт

Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании

Роднина об однополых парах в фигурном катании: Это может быть интересно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Она отметила, что это может быть интересно. «Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть», — заявила Роднина.

При этом депутат добавила, что нужно продумать правила. «Идут различные варианты, как заинтересовать фигурное катание новыми направлениями. Как в свое время возникло синхронное катание», — заявила Роднина.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. На соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) такие дуэты не выступают.

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