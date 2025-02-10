Роднина об однополых парах в фигурном катании: Это может быть интересно

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Она отметила, что это может быть интересно. «Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть», — заявила Роднина.

При этом депутат добавила, что нужно продумать правила. «Идут различные варианты, как заинтересовать фигурное катание новыми направлениями. Как в свое время возникло синхронное катание», — заявила Роднина.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. На соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) такие дуэты не выступают.