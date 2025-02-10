Россияне раскрыли планы путешествий по России в 2025 году

Россияне запланировали отдых в Сочи и Карелии в 2025 году

Российские туристы раскрыли планы путешествий по стране в 2025 году. Об этом они рассказали в рамках исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, список самых востребованных туристических направлений в России в 2025 году возглавляет Сочи: отдохнуть на этом курорте планируют 15 процентов опрошенных соотечественников. Не теряют свою популярность Москва (14 процентов) и Санкт-Петербург (13 процентов), а четвертое место занимает Калининград с 7 процентами голосов.

Геленджик выбрали для отдыха 6 процентов россиян, аналогичные показатели у Минвод и Пятигорска. Также в список востребованных направлений попали Ярославль и Карелия — по 5 процентов голосов респондентов.

Ранее российским путешественникам назвали самые теплые уголки страны в феврале — в их числе оказались Калининград и Владикавказ. Эксперты отметили, что средняя февральская температура в Калининграде обычно держится на несколько градусов выше нуля.