Россиянин описал поездку в Мексику фразой «к тебе могут приставить пистолет»

Российский путешественник и тревел-блогер Вячеслав Зенин, побывавший более чем в 100 странах мира, назвал Мексику одним из самых небезопасных мест. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Россиянин рассказал, что во время поездки он посетил два города — Тихуану и Мехико-Сити. «В Тихуане вечером просто нельзя выйти на улицу — к тебе могут приставить пистолет и сказать: "Давай сюда свои деньги!" Вряд ли похитят, конечно, но ограбят и все отнимут», — такими фразами описал свой опыт Зенин.

В Мехико-Сити, по его словам, более безопасно, но только в центре. «Ночью точно стоит передвигаться только на такси. Ходить пешком вечером вне центра не стоит. Белого человека сразу хочется ограбить», — пояснил россиянин.

Автор отзыва добавил, что, хотя в целом Мексика — страна небезопасная, тем, кто едет только на курорты, бояться точно нечего.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла свой главных страх во время поездки в Мексику. По ее словам, бродячие собаки в местных городах часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо.