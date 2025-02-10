Стали известны обстоятельства получения черепно-мозговой травмы комментатором Скворцовым

ТАСС: Комментатор Роман Скворцов был избит в ходе уличного конфликта

Комментатор Роман Скворцов, попавший в реанимацию в Новосибирске, был избит одним из посетителей бара в центре города. Обстоятельства получения журналистом черепно-мозговой травмы стали известны ТАСС, которое ссылается на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, после просмотра записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что конфликт комментатора с двумя мужчинами произошел на улице. «Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», — отметили в полиции.

Ранее стало известно, что по факту избиения Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Журналиста госпитализировали с ушибом мозга и гематомой 9 февраля. Уточнялось, что Скворцов не помнит обстоятельств произошедшего.