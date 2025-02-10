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00:19, 10 февраля 2025Спорт

Стало известно о карьерном будущем Роналду

Футболист Криштиану Роналду согласился продлить контракт с «Аль-Насром»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Al-Nassr FC / Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился продлить контракт с саудовским клубом. Об этом стало известно Arriyadiyah.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года. Отмечается, что условия контракта останутся прежними. Зарплата футболиста составит 200 миллионов евро в год.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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