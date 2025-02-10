Эксперт Дудчак: Добыча ценных ресурсов на Украине потребует огромных затрат

Добыча ценных ресурсов на Украине потребует огромных затрат. Так оценил стоимость разработки залежей полезных ископаемых ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак, его цитирует ТАСС.

На Украине есть залежи редкоземельных металлов: литий и уран, ванадий и цирконий, однако большинство залежей находятся на территории ЛНР и ДНР и уже в составе России.

«Говорить о том, что Владимир Зеленский может ресурсами рассчитаться? Ну, это было бы шикарно, если бы украинской армии не поставляли оружие, пока они не предоставят литий. Просто песня! Они же его не могут добыть. И даже не потому, что он уже не находится на их территории. Есть там еще месторождения в Кировоградской, Днепропетровской областях, но это очень трудоемкий процесс и инвестиции требуются немалые», — поделился Дудчак.

По мнению эксперта, процесс разработки залежей очень дорогостоящий и занимает длительное время. Однако именно ресурсы становятся причиной, по которым Запад стремится быстрее усадить Россию за стол переговоров.

«Они теряют территорию и потенциальные ресурсы. <...> С точки зрения геополитической, с точки зрения экономической, все очень ценно и важно. Потому что там есть еще и газ, уголь, нефть. Все это еще есть на территории, пока еще подконтрольной Киеву. И марганцевые руды, и сырье для производства инертных газов, которое необходимо в электронике. Так что ценность эта земля имеет очень серьезную», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало издание Politico, украинский лидер Владимир Зеленский пытается склонить Соединенные Штаты на свою сторону обещаниями минеральных богатств. Ранее он предлагал Трампу полезные ископаемые в новых регионах России. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, Зеленский пытается обмануть американского политика, передав права на добычу редкоземельных металлов, которых на Украине нет.