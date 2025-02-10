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17:45, 10 февраля 2025Ценности

Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в наряде за 700 тысяч рублей

Певица Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в пиджаке за 370 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт пришла на решающий матч Национальной футбольной лиги в сезоне 2024 года в дорогостоящем образе. Соответствующий материал публикует People.

35-летняя исполнительница вышла на публику в наряде, состоящем из боди Alaïa за 1300 долларов (126 тысяч рублей) и коротких джинсовых шортах со стразами. Помимо этого, знаменитость надела светлый пиджак Saint Laurent за 3800 долларов (370 тысяч рублей).

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Свой образ Свифт дополнила красной сумкой Givenchy стоимостью 990 долларов (96 тысяч рублей). Среди прочего, певица сделала укладку с завитыми в локоны волосами и макияж с акцентом на губы.

В январе Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей. Артистка вышла в свет в черно-золотой жаккардовой куртке с монограммой за пять тысяч долларов (493 тысячи рублей).

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