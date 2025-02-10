Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в наряде за 700 тысяч рублей

Певица Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в пиджаке за 370 тысяч рублей

Американская певица Тейлор Свифт пришла на решающий матч Национальной футбольной лиги в сезоне 2024 года в дорогостоящем образе. Соответствующий материал публикует People.

35-летняя исполнительница вышла на публику в наряде, состоящем из боди Alaïa за 1300 долларов (126 тысяч рублей) и коротких джинсовых шортах со стразами. Помимо этого, знаменитость надела светлый пиджак Saint Laurent за 3800 долларов (370 тысяч рублей).

Свой образ Свифт дополнила красной сумкой Givenchy стоимостью 990 долларов (96 тысяч рублей). Среди прочего, певица сделала укладку с завитыми в локоны волосами и макияж с акцентом на губы.

В январе Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей. Артистка вышла в свет в черно-золотой жаккардовой куртке с монограммой за пять тысяч долларов (493 тысячи рублей).