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17:55, 10 февраля 2025Экономика

«Газпром» сообщил о перестановках в руководстве

«Газпром» сообщил о кадровых изменениях в руководстве департамента и управления
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Холдинг «Газпром» в своем Telegram-канале сообщил о кадровых изменениях в руководстве одного департамента и одного управления.

Вместо Елены Касьян, которая вышла на пенсию, начальником департамента 715 назначен ее заместитель Александр Шагов. А Галину Тарасову, покинувшую компанию по той же причине, замруководителя аппарата правления — начальником управления 127 стал ее заместитель Антон Мухин.

Точная сфера деятельности департаментов и управлений «Газпрома», известных лишь по номерам, является закрытой информацией, однако, по данным СМИ, департамент 715 занимается управлением персоналом.

Месяц назад стало известно, что руководство холдинга готовит сокращения центрального аппарата более чем в полтора раза — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек. Источники указывали, что масштабные перемены свидетельствуют об изменении всей структуры управления корпорацией.

В октябре 2024 года «Газпром» назвали самой убыточной российской компанией 2023 года. По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) он получил убыток в размере 583,1 миллиарда рублей.

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