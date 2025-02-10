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10:46, 10 февраля 2025Спорт

Тренер клуба НХЛ заявил о травме отправленного в нокдаун броском Овечкина вратаря

Тренер «Юты» Туриньи: Вратарь Ингрэм получил травму из-за броска Овечкина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Casey / Imagn Images / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Андре Туриньи заявил о травме голкипера команды Коннора Ингрэма. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Голкипер получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталс» из-за броска капитана столичной команды Александра Овечкина. «Он пройдет обследование, а там посмотрим», — добавил Туриньи.

Ранее сообщалось, что Овечкин отправил в нокдаун Ингрэма одним броском. После этого вратарь не смог продолжить встречу, которая завершилась победой «Юты» в серии буллитов.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.

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