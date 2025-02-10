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22:49, 10 февраля 2025Спорт

Третьяк назвал способ добиться допуска сборной России на чемпионат мира-2026

Третьяк заявил, что можно подать в суд для допуска сборной России на ЧМ-2026

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал способ добиться допуска сборной России на чемпионат мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Третьяк заявил, что в случае окончания специальной военной операции (СВО) на Украине можно подать в суд. «Сейчас выборы в МОК, там затишье. Многие федерации ждут, кто будет, какая волна пойдет. Все находятся в ожидании», — добавил он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России к чемпионату мира 2026 года из соображений безопасности. При этом решение о выступлении команды на Олимпийских играх — 2026 будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета в марте 2025-го.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры — 2022, где команда завоевала серебряные медали.

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