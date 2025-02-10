В Европе испугались прямых переговоров России и США по Украине

Bloomberg: В ЕС опасаются прямых переговоров России и США по Украине

Руководство стран Европейского союза выражает беспокойство в связи с вероятным стартом прямых переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«В европейских столицах опасаются, что прямые переговоры подорвут позицию Украины и дистанцируют Европу от любых решений, которые будут приниматься и которые будут влиять на континент», — пишет агентство.

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что намерен представить американскому лидеру Дональду Трампу планы по урегулированию украинского конфликта. Он намерен встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО.