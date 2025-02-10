В Госдуме ответили на слова Зеленского о давлении на Россию в переговорах

Депутат Госдумы Белик счел невежеством слова Зеленского о давлении на Россию

Слова Владимира Зеленского о давлении на Россию в процессе переговоров — невежество, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова передает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на заявление украинского политика, который допустил, что конфликт можно закончить в 2025 году. Он выразил желание, чтобы «западные партнеры нашли в себе достаточно сил, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина закончить войну».

«Россия более тысячи лет живет под западным давлением, которое периодически переходит в "горячую фазу". Если Зеленский об этом не знал, то это редкостное невежество», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Он отметил, что страны Запада не достигли значительных успехов в давлении на Россию. Зеленский же, по мнению Белика, играет роль патриота, который якобы борется за интересы страны, а по факту он обманывает граждан Украины.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае, если страны Евросоюза (ЕС) и Украина примут участие в переговорах России и США об урегулировании украинского кризиса, это грозит их срывом. Европейские лидеры будут хотеть не урегулировать конфликт, а создать впечатление того, что они одержали победу, уверен парламентарий.