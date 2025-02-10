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17:50, 10 февраля 2025МирЭксклюзив

В МИД оценили готовность России к дальнейшему обострению отношений с ЕС

Дипломат Масленников: Россия не намерена обострять отношения с ЕС
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Россия не намерена обострять отношения с Европейским союзом (ЕС), однако будет отвечать на его действия, направленные на подрыв суверенитета страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«Россия никогда не стремилась к обострению отношений с Евросоюзом, но будет всеми средствами отстаивать собственный суверенитет, независимость и национальную безопасность от покушения со стороны "коллективного Запада"», — оценил он готовность к дальнейшему обострению российско-европейских отношений.

По словам дипломата, Россия всегда выступала за равноправные и взаимовыгодные отношения. Москве также важен учет ее законных интересов в области безопасности. Наконец, в РФ не допускают вмешательство Евросоюза во внутренние дела страны и использования нелегитимных методов принуждения и сдерживания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила инициативу ЕС по созданию «специального трибунала» для России. По ее мнению, Брюссель не может давать юридическую оценку российским действиям.

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