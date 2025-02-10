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13:25, 10 февраля 2025Мир

В НАТО усомнились в прекращении Трампом военной помощи Украине

Corriere della Sera: В НАТО заявили, что Трамп вряд ли прекратит помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп может ограничить, но вряд ли прекратит полностью американскую военную поддержку Украины. С таким заявлением в интервью газете Corriere della Sera выступил итальянский адмирал и глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

«Я не думаю, что Америка полностью заблокирует военную помощь Украине. Она, возможно, могла бы ее реорганизовать, пересмотреть, но не отменить», — сказал офицер, подчеркнув, что совокупная европейская помощь Киеву уже превышает американскую.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Белый дом постарается возместить затраты на военную помощь Украине.

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