В России оценили перспективы повышения ключевой ставки

«Ведомости»: Центробанк сохранит ставку на уровне 21 % 14 февраля

Руководство российского Центробанка (ЦБ) не станет повышать ключевую ставку и сохранит ее без изменений по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое состоится 14 февраля 2025 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

В опросе приняли участие в общей сложности 23 эксперта. Они единогласно считают, что руководство регулятора не станет ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) на ближайшем заседании совета директоров. Этому будет препятствовать в том числе замедление темпов роста кредитования как в корпоративном, так и в частном секторах.

Кроме того, последние данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) свидетельствуют о постепенном замедлении темпов роста потребительских цен. Так, с 28 января по 3 февраля недельная инфляция составила 0,16 процента, с начала года показатель оказался на уровне 1,3 процента. По данным Минэка, в годовом выражении темпы роста цен к началу февраля достигли 9,92 процента. На этом фоне переходить к ослаблению ДКП руководство ЦБ, скорее всего, не решится, полагают опрошенные газетой эксперты. «ЦБ смог найти сбалансированный уровень ставки в текущих условиях», — сошлись во мнении аналитики.

На последнем заседании, состоявшемся 20 декабря 2024 года, совет директоров ЦБ остановил цикл повышения ключевой ставки, сохранив ее на рекордном уровне в 21 процент. В регуляторе неоднократно отмечали, что решение по ставке на февральском заседании будет во многом зависеть от динамики инфляции. Если темпы роста потребительских цен к тому времени продолжат расти, Центробанк продолжит ужесточать ДКП. Ранее в ЦБ прогнозировали, что пик инфляции в РФ придется на апрель 2025 года.