Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:03, 10 февраля 2025Экономика

В России оценили перспективы повышения ключевой ставки

«Ведомости»: Центробанк сохранит ставку на уровне 21 % 14 февраля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Globallookpress.com

Руководство российского Центробанка (ЦБ) не станет повышать ключевую ставку и сохранит ее без изменений по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое состоится 14 февраля 2025 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

В опросе приняли участие в общей сложности 23 эксперта. Они единогласно считают, что руководство регулятора не станет ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) на ближайшем заседании совета директоров. Этому будет препятствовать в том числе замедление темпов роста кредитования как в корпоративном, так и в частном секторах.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Кроме того, последние данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) свидетельствуют о постепенном замедлении темпов роста потребительских цен. Так, с 28 января по 3 февраля недельная инфляция составила 0,16 процента, с начала года показатель оказался на уровне 1,3 процента. По данным Минэка, в годовом выражении темпы роста цен к началу февраля достигли 9,92 процента. На этом фоне переходить к ослаблению ДКП руководство ЦБ, скорее всего, не решится, полагают опрошенные газетой эксперты. «ЦБ смог найти сбалансированный уровень ставки в текущих условиях», — сошлись во мнении аналитики.

На последнем заседании, состоявшемся 20 декабря 2024 года, совет директоров ЦБ остановил цикл повышения ключевой ставки, сохранив ее на рекордном уровне в 21 процент. В регуляторе неоднократно отмечали, что решение по ставке на февральском заседании будет во многом зависеть от динамики инфляции. Если темпы роста потребительских цен к тому времени продолжат расти, Центробанк продолжит ужесточать ДКП. Ранее в ЦБ прогнозировали, что пик инфляции в РФ придется на апрель 2025 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме назвали провокацией заявления Зеленского о прекращении конфликта. Какие условия выдвинул украинский лидер?

      В России оценили потенциал ООН для переговоров по Украине

      В МИД России заявили о наличии юридической крыши Запада у Украины

      Небензя назвал одно условие для подписания мирного соглашения с Киевом

      Шольц намекнул на глупость своего конкурента

      В российских войсках рассказали о новых тактиках борьбы с дронами ВСУ

      Президент Литвы попрощался с Лениным на фоне отключения от БРЭЛЛ

      В Минздраве объяснили необходимость отправлять выпускников медвузов на отработку

      Трое россиян продали иностранцу несуществующие морепродукты

      Мужчины с большими пенисами рассказали о своих главных комплексах и страхах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше