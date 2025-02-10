В США назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Колумнист Bloomberg Чемпион назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Глава российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина является одним из лучших руководителей национальных регуляторов в мире. Такое мнение в своей статье высказал колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Он отметил, что российская экономика смогла выстоять под давление самых масштабных в мировой истории санкций во многом благодаря взвешенной денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ. Вместо того, чтобы рухнуть, ВВП РФ, напротив, вырос, добавил Чемпион.

Подобного результата, по мнению обозревателя, удалось достичь благодаря «одной из лучших в мире глав центрального банка». Чемпион также отметил высокую степень устойчивости российской экономики «перед лицом беспрецедентных западных санкций и блокировки активов». «Устойчивость ВВП России стала неожиданностью», — отметил колумнист. Такой эффект стал возможен в том числе за счет «масштабных официальных и неофициальных финансовых стимулов для продолжения военных действий», пришел к выводу он.

По итогам 2023 года российская экономика выросла на 3,6 процента. Темпы роста ВВП в 2024-м, как утверждал вице-премьер РФ Александр Новак, составили около четырех процентов. Однако в 2025-м, предупредил он, темпы роста экономики РФ могут резко замедлиться и составить порядка 2-2,5 процента.