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06:52, 10 февраля 2025Россия

Возле севшего на мель китайского судна на Сахалине установят боновые заграждения

Лимаренко: в Невельске у севшего на мель судна установят боновые заграждения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Валерия Лимаренко

В Невельске возле севшего на мель китайского судна An Yang 2 установят боновые заграждения, чтобы предотвратить разлив нефтепродуктов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно», — подчеркнул глава российского региона.

Китайское грузовое судно село на мель 8 февраля. Оно шло из Цзянъиня в Невельск. Спасатели МЧС долгое время не могли подобраться к грузовому судну из-за непогоды.

На следующие сутки в его корпусе обнаружили две пробоины, однако разлива нефтепродуктов не было зафиксировано. На борту сухогруза находится порядка 700 тонн мазута и 100 тонн двигательного топлива.

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