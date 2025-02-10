Возле севшего на мель китайского судна на Сахалине установят боновые заграждения

Лимаренко: в Невельске у севшего на мель судна установят боновые заграждения

В Невельске возле севшего на мель китайского судна An Yang 2 установят боновые заграждения, чтобы предотвратить разлив нефтепродуктов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно», — подчеркнул глава российского региона.

Китайское грузовое судно село на мель 8 февраля. Оно шло из Цзянъиня в Невельск. Спасатели МЧС долгое время не могли подобраться к грузовому судну из-за непогоды.

На следующие сутки в его корпусе обнаружили две пробоины, однако разлива нефтепродуктов не было зафиксировано. На борту сухогруза находится порядка 700 тонн мазута и 100 тонн двигательного топлива.

