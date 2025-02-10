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12:29, 10 февраля 2025Спорт

Жена попавшего в реанимацию комментатора Скворцова рассказала о его состоянии

Жена комментатора Скворцова Ксения: Подтвердили черепно-мозговую травму
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ксения, жена попавшего в реанимацию спортивного комментатора Романа Скворцова, на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о его состоянии.

Она отметила, что состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. «Подтвердили черепно-мозговую травму. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации», — заявила супруга журналиста.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что, по предварительной информации, криминала в инциденте нет. Он также добавил, что Скворцов не помнит, что с ним произошло.

О попадании Скворцова в реанимацию стало известно ранее, 9 февраля. По информации журналиста Артура Хайруллина, на комментатора было совершено нападение на улице.

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