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03:31, 10 февраля 2025Из жизни

Женщина стала зарабатывать на мусоре по 970 тысяч рублей в месяц и поделилась опытом

The Sun: Жительница США стала зарабатывать по $10 тыс. в месяц, копаясь в мусоре
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom  

Жительница штата Техас, США, Элла Роуз научилась находить в мусоре ценные вещи и сделала странное хобби источником своего заработка. Об этом пишет The Sun.

По словам 23-летней женщины, она начала увлекаться копанием в мусоре в подростковом возрасте. Роуз настолько понравилось заниматься этим, что вскоре она стала делиться своим опытом «охоты за сокровищами» в интернете. Как заявляет женщина, в лучшие месяцы она зарабатывает на продаже мусора по десять тысяч долларов (970 тысяч рублей), в месяцы похуже — по 500 долларов (48,5 тысячи рублей).

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Роуз призналась, что ее лучший улов был у магазина бренда Sephora. В мусорном контейнере рядом с ним она нашла пакет элитной косметики и фен Dyson. Однажды, как рассказывает женщина, она вытащила из бака у зоомагазина живых золотых рыбок. Кроме того, Роуз забирала из мусорных урн новогодние костюмы, игрушки и угощения для собак, сумку Nike и даже товары от Victoria's Secret и Apple. Роуз объяснила, что некоторые находки она оставляет себе, а остальные либо продает, либо кому-то жертвует.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, женщина рылась в мусоре и наткнулась на секс-кукол. По ее словам, сначала она приняла их за человеческие останки.

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