Алиев одобрил одно важное соглашение с Россией

Президент Азербайджана Алиев утвердил соглашение с Россией о грузоперевозках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил соглашение с Россией о грузоперевозках. Информация об этом опубликована на официальном сайте главы республики.

Соглашение между правительствами Азербайджана и Российской Федерации было подписано 21 декабря. Сейчас же Алиев одобрил и утвердил это соглашение. Оно вступит в юридическую силу через некоторое время.

Договор заключается в упрощении транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» между двумя странами. Других подробностей не приводится.