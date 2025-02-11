Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 11 февраля 2025Бывший СССР

Алиев одобрил одно важное соглашение с Россией

Президент Азербайджана Алиев утвердил соглашение с Россией о грузоперевозках
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил соглашение с Россией о грузоперевозках. Информация об этом опубликована на официальном сайте главы республики.

Соглашение между правительствами Азербайджана и Российской Федерации было подписано 21 декабря. Сейчас же Алиев одобрил и утвердил это соглашение. Оно вступит в юридическую силу через некоторое время.

Договор заключается в упрощении транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» между двумя странами. Других подробностей не приводится.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      Мужчина с судимостью перелез через забор и проник на территорию российского аэропорта

      В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год

      Запад призвали прекратить войну с Россией

      На Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации

      Катя Лель рассказала о припадке от получения почетного звания

      Apple рассказала о «чрезвычайно сложной атаке» на iPhone

      Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Харьковской области

      Дэвид Бекхэм начнет продавать шторы и постельное белье в России

      Алиев одобрил одно важное соглашение с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше