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20:26, 11 февраля 2025Наука и техника

Apple договорилась о запуске функций ИИ в Китае

The Information: Apple запустит сервисы ИИ в Китае вместе с Alibaba
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Apple договорилась с Alibaba о запуске функции искусственного интеллекта (ИИ) в Китае. Об этом сообщает издание The Information.

Apple не может запустить свой сервис Apple Intelligence в Китае без одобрения властей. Ранее различные источники сообщали, что компания теряет долю на местном рынке смартфонов, так как не может предложить клиентам сервисы ИИ. Источники The Information рассказали, что американский IT-гигант наконец решил этот вопрос и договорился с китайской корпорацией Alibaba.

В рамках соглашения компания Тима Кука сможет запустить нейросеть Apple Intelligence на iPhone, iPad и Mac на базе ИИ-сервисов Alibaba. Также стало известно, что Apple тестировала модели DeepSeek, но по определенным причинам отказалась от этого варианта.

В материале говорится, что ранее Apple контактировала с Baidu. Возможно, IT-гигант запустит свой сервис при поддержке сразу нескольких партнеров. Сроки запуска Apple Intelligence в Китае не раскрываются, но уже известно, что нейросеть получит поддержку китайского языка в iOS 18.4. Новая версия операционной системы (ОС) для iPhone появится в апреле.

Ранее журналисты издания TechRadar предположили, что iOS 19 получит новый дизайн. Редизайн ОС для iPhone окажется крупнейшим с 2013 года.

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