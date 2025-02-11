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17:07, 11 февраля 2025Ценности

Блогер скрыл тату на лице ради знакомства с отцом возлюбленной и восхитил зрителей

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @sean__gatz / TikTok

Блогер Шон Гатц из США скрыл тату на лице ради знакомства с отцом возлюбленной и восхитил зрителей. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, насчитывающем 3,3 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсер, большая часть тела которого покрыта рисунками, захотел произвести впечатление на будущего тестя. Он собирался на ужин в ресторан с мачехой и родителем избранницы. При этом мужчина отметил, что указанная пара не имеет аккаунтов в соцсетях, поэтому понадеялся, что они не видели его фото с тату.

На размещенных кадрах Гатц продемонстрировал, как на его кожу наносят толстый слой тонального крема. «Кажется, с лицом, покрытым косметикой, я выгляжу безумнее, чем с татуировками!» — заявил он.

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Пользователи сети оценили трансформацию блогера в комментариях. «Выглядишь в миллион раз лучше», «С ума сойти, насколько тебе так лучше», «Вау, действительно гораздо лучше», — высказали свое мнение юзеры.

В июне 2023 года блогерша с татуировками по всему телу Сара Пунто из Финляндии показала старые фото с чистой кожей.

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