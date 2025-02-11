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18:30, 11 февраля 2025Спорт

Дзюба рассказал о будущем в карьере

Футболист Артем Дзюба заявил, что хотел бы остаться в «Акроне»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о будущем в карьере. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что хотел бы остаться в «Акроне», однако принципиальным моментом будет вопрос, останется ли в команде главный тренер Заур Тедеев. «Сейчас все мысли связаны с тем, чтобы "Акрон" как можно выше финишировал в таблице», — добавил он.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024-го. Он получает около 1,5 миллиона рублей в месяц.

Ранее Дзюба назвал цели на 2025 год. Он заявил, что хочет побить рекорды Александра Кержакова по количеству голов в профессиональной карьере среди российских футболистов и Дмитрия Лоськова по очкам по системе «гол плюс пас» в чемпионатах России.

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