Еще двоих подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестовали

В Дагестане суд арестовал еще двоих подозреваемых в нападении на полицейского

В Дагестане суд арестовал еще двоих подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.

9 февраля трое местных жителей напали на сотрудника полиции и избили его. Затем один из них завладел табельным оружием полицейского и выстрелил в него не менее восьми раз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а злоумышленники скрылись с места преступления на черном Cadillac.

Ранее сообщалось об аресте сына бывшего главы Табасаранского района, который также участвовал в нападении.