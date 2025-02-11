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14:53, 11 февраля 2025Силовые структуры

Еще двоих подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте арестовали

В Дагестане суд арестовал еще двоих подозреваемых в нападении на полицейского
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане суд арестовал еще двоих подозреваемых в нападении на полицейского в Дербенте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 226 («Хищение огнестрельного оружия») УК РФ.

9 февраля трое местных жителей напали на сотрудника полиции и избили его. Затем один из них завладел табельным оружием полицейского и выстрелил в него не менее восьми раз. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а злоумышленники скрылись с места преступления на черном Cadillac.

Ранее сообщалось об аресте сына бывшего главы Табасаранского района, который также участвовал в нападении.

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