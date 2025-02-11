Сына российского чиновника арестовали за нападение на полицейского

В Дагестане суд арестовал сына экс-главы Табасаранского района за нападение

В Дагестане суд арестовал сына бывшего главы Табасаранского района за нападение на полицейского в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет под стражей два месяца, до 9 апреля.

9 февраля стало известно, что неизвестный открыл огонь по 28-летнему сотруднику полиции, который в тот момент находился при исполнении своих служебных обязанностей. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

После стрельбы злоумышленники с места преступления скрылись на черном Cadillac. Позднее выяснилось, что среди них был сын местного экс-чиновника.