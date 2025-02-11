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18:55, 11 февраля 2025Россия

Госдума вывела генерала Гурулева из состава комитета по обороне

ТАСС: Госдума вывела Гурулева из состава комитета по обороне
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума вывела генерал-лейтенанта Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. О принятом нижней палатой постановлении сообщает ТАСС.

О планах перевести депутата в другой комитет стало известно 7 февраля. В тот же день эту информацию подтвердил и сам Гурулев.

Тем же постановлением депутат был включен в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Гурулев поддержал свой перевод и объяснил его спецификой своей работы в Госдуме. «Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — отметил он.

ЖЗЛ
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