Госдума вывела генерала Гурулева из состава комитета по обороне

ТАСС: Госдума вывела Гурулева из состава комитета по обороне

Госдума вывела генерал-лейтенанта Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. О принятом нижней палатой постановлении сообщает ТАСС.

О планах перевести депутата в другой комитет стало известно 7 февраля. В тот же день эту информацию подтвердил и сам Гурулев.

Тем же постановлением депутат был включен в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Гурулев поддержал свой перевод и объяснил его спецификой своей работы в Госдуме. «Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах», — отметил он.