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07:52, 11 февраля 2025Спорт

Иностранный футболист рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в Россию

Футболист ЦСКА Бистрович заявил, что семья опасалась его переезда в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Хорватский футболист московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об опасениях родственников из-за его переезда в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный полузащитник заявил, что семья опасалась за его безопасность. «Было много вопросов об этом, но сейчас все уже знают, что в Москве нормальная ситуация, нормальная жизнь», — подчеркнул он.

Ранее Бистрович поделился, что ему очень близок российский менталитет. Хорват добавил, что его раздражают только пробки и морозы.

Права на Бистровича с 2018 года принадлежат ЦСКА. За это время команда несколько раз отдавала игрока в аренду. Он выступал за калининградскую «Балтику», турецкий «Касымпаш» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну».

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