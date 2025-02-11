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23:00, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС России

Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию ВС России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на постановление Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й кассационный суд общей юрисдикции Москвы.

«В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой [на постановление], по которому ранее ей был назначен штраф», — сообщили в суде.

25 апреля 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Сама блогер не пришла на заседание. В суде ее адвокат заявил, что она не признает вину.

О том, что в отношении Ивлеевой составили протокол за дискредитацию армии, сообщалось 16 апреля. Поводом стали две ее публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в которых она выступила против проведения спецоперации на Украине.

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