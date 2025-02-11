Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС России

Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию ВС России

Блогер Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на постановление Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й кассационный суд общей юрисдикции Москвы.

«В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой [на постановление], по которому ранее ей был назначен штраф», — сообщили в суде.

25 апреля 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Сама блогер не пришла на заседание. В суде ее адвокат заявил, что она не признает вину.

О том, что в отношении Ивлеевой составили протокол за дискредитацию армии, сообщалось 16 апреля. Поводом стали две ее публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в которых она выступила против проведения спецоперации на Украине.