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00:16, 11 февраля 2025Наука и техника

«Калашников» покажет используемую на СВО «Квазимачту» за рубежом

«Калашников» впервые покажет используемые на СВО дроны за рубежом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Дроны «Калашникова», которые использовали в ходе специальной военной операции (СВО), впервые покажут за рубежом на выставке IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 25 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" впервые представит гражданские версии своих беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки "Голиаф-Р" и "Каракурт-Р", а также систему подъема аппаратуры (СПА) "Квазимачта" за рубежом», — говорится в сообщении.

В концерне почеркнули, что аппараты «Голиаф-Р», «Каракурт-Р» и «Квазимачта» успешно прошли апробацию в зоне СВО. Коптеры «Голиаф» и «Каракурт» предназначены для ведения воздушной разведки в любое время суток, а «Квазимачта» может обеспечивать длительную работу радиоэлектронной аппаратуры на высоте.

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В сентябре 2024 года стало известно, что модернизированную «Квазимачту» испытали в зоне СВО. По запросу пользователей длину силового кабеля СПА увеличили в два раза. В основе изделия лежит квадрокоптер, который несет разведывательное оборудование. Питание «Квазимачты» осуществляют по кабелю с земли.

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