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06:56, 11 февраля 2025Наука и техника

Китай сформирует «планетарную оборону» из-за астероида

SCMP: КНР сформирует планетарную оборону после предупреждения об астероиде YR4
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Javier Miranda / Unsplash

В Китае начали набирать сотрудников на должность по планетарной обороне из-за предупреждения об астероиде 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Американское космическое агентство НАСА ранее сообщило, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла почти в 2,5 раза. В настоящий момент шансы на столкновение оцениваются в 2,3 процента. В марте агентство планирует наблюдение за небесным телом с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба для более точного определения его размеров.

Отмечается, что спустя несколько недель после открытия астероида Центр специальных проектов при китайском Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности разместил объявление о наборе сотрудников на должность по планетарной обороне. Центр, отвечающий за аэрокосмические инженерные исследования и наблюдение за Землей, набирает выпускников для изучения мониторинга астероидов и создания методов раннего оповещения, уточняет SCMP.

Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий допустил, что наиболее вероятными местами падения астероида станут центральная Африка или Атлантический океан.

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