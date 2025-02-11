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09:31, 11 февраля 2025Силовые структуры

Находящийся в СИЗО за нападение российский рок-музыкант обжаловал продление ареста

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Бурдин обжаловал продление ареста
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Бурдин

Владимир Бурдин. Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Адвокат сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, находящегося в СИЗО по обвинению в нападении на знакомого, подал апелляционную жалобу на решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита обжаловала постановление Верх-Исетского суда Екатеринбурга, удовлетворившего ходатайство следствия о продлении ареста музыканта до 11 марта.

Бурдин обвиняется в преступлении по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Он содержится под стражей с ноября 2024 года.

Музыкант признал вину и выразил готовность извиниться перед потерпевшим из Челябинска, с которым он знаком пару лет. Бурдин заявил, что действовал в состоянии аффекта и просил о смягчении ему меры пресечения, указав, что известен и поэтому бежать ему некуда. Он также сообщил судье, что уже привлекался к уголовной ответственности в 2017 году по такому же обвинению.

До 1993 года музыкант состоял в группе «Смысловые галлюцинации», после стал заниматься сольной карьерой.

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