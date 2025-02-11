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07:36, 11 февраля 2025Экономика

Названа страна с самой низкой безработицей

РИА Новости: Россия оказалась страной с самым низким уровнем безработицы
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам прошлого года Россия оказалась страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В 2024 году доля нетрудоустроенного населения в России составила минимальные за все время статистических наблюдений 2,3 процента. В 2023-м показатель в стране составлял 3 процента. Таким образом, за 12 месяцев уровень безработицы сократился на 0,7 процентного пункта (п.п.).

Достигнутый результат, как утверждает РИА Новости, оказался минимальным среди всех стран, входящих в состав «Большой двадцатки» (G20). Чуть выше уровень безработицы оказался в Японии и Мексике (по 2,4 процента). В первой стране показатель сократился на 0,1 п.п. год к году, а во второй — на 0,2 п.п.

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В других странах уровень безработицы превысил 3 процента. При этом единственным государством G20, где был зафиксирован двузначный показатель, оказалась Южно-Африканская Республика (ЮАР). Там уровень безработицы в 2024 года составил 32,1 процента. Самое значительное снижение показателя было отмечено в Бразилии — с 7,4 до 6,2 процента.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что рекордно низкая безработица на фоне острого кадрового голода является для российской экономики негативным фактором. При таком раскладе подавляющая часть квалифицированных работников уже задействована на отечественных предприятиях. Находить свободные рабочие руки в итоге становится еще труднее. В настоящее время именно дефицит кадров является для национальной экономики ключевым барьером для ее развития и роста, подчеркнула руководитель регулятора. Президент Владимир Путин оценивал нехватку рабочих рук в России в 2,5 миллиона человек.

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