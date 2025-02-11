Новак оценил ситуацию с инфляцией в России

Новак: В 2024 году инфляция в России превысила прогнозные значения

В 2024 году инфляция в России составила 9,5 процента, превысив таким образом прогнозные показатели. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

«Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1 процента год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1 процента. По услугам рост на 11,5 процента», — сказал он.

Кроме того, Новак отметил, что за прошедшие недели инфляция немного замедлилась.

В целом, российская экономика в прошлом году смогла продемонстрировать высокую степень устойчивости. В условиях ужесточения санкций она смогла не только выстоять, но и развиваться. В настоящее же время она пребывает в фазе управляемого охлаждения.

Ранее сообщалось, что в РФ наблюдается постепенное замедление темпов роста потребительских цен. С 28 января по 3 февраля недельная инфляция составила 0,16 процента, с начала года — на уровне 1,3 процента. В связи с этим некоторые эксперты призывают не ждать дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Михаилу Мишустину о необходимости добиться остановки инфляции до конца года. Глава государства назвал ее вызовом.