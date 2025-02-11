Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:40, 11 февраля 2025Экономика

Новак оценил ситуацию с инфляцией в России

Новак: В 2024 году инфляция в России превысила прогнозные значения
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2024 году инфляция в России составила 9,5 процента, превысив таким образом прогнозные показатели. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

«Наибольший вклад внесли продовольственные товары, темпы 11,1 процента год к году. На непродовольственные товары темпы роста составили 6,1 процента. По услугам рост на 11,5 процента», — сказал он.

Кроме того, Новак отметил, что за прошедшие недели инфляция немного замедлилась.

В целом, российская экономика в прошлом году смогла продемонстрировать высокую степень устойчивости. В условиях ужесточения санкций она смогла не только выстоять, но и развиваться. В настоящее же время она пребывает в фазе управляемого охлаждения.

Ранее сообщалось, что в РФ наблюдается постепенное замедление темпов роста потребительских цен. С 28 января по 3 февраля недельная инфляция составила 0,16 процента, с начала года — на уровне 1,3 процента. В связи с этим некоторые эксперты призывают не ждать дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Михаилу Мишустину о необходимости добиться остановки инфляции до конца года. Глава государства назвал ее вызовом.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      Российская актриса лишилась квартиры в центре Москвы из-за мошенников

      Организаторы гонки в Италии объяснили участие в ней Большунова

      Новак оценил ситуацию с инфляцией в России

      Глава российского города досрочно ушла в отставку

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой атакуемого ВСУ российского региона

      Стало известно о смерти на СВО подполковника полиции

      Раскрыты способы быстро избавиться от отеков

      ОАК расширит мощности производства Су-57

      Россиян предупредили об аномальных холодах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше