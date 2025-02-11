В России ответили на прогноз Кличко об окончании конфликта через два месяца

Прогноз мэра Киева Виталия Кличко об окончании украинского конфликта болезненным компромиссом для Украины понятен, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«То, что сказал Кличко, если не принять во внимание сроки, о которых он сказал, два месяца, понятно и без него. А вот когда это совершится, это зависит от очень многих факторов. Но в любом случае мы будем продолжать наши мероприятия в рамках специальной военной операции и на других фронтах противодействовать западной гибридной антироссийской войне», — ответил Климов.
Ранее мэр Киева заявил, что боевые действия на Украине завершатся через два-три месяца болезненным для Украины компромиссом. Он добавил, что на фоне окончания конфликта важно не допустить раскола страны и обострения внутренней ситуации.
В ночь на 11 февраля стало известно об обострении противостояния между Кличко и офисом президента Украины Владимира Зеленского. По информации украинской прессы, конфликт между мэрией и начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко — лишь одно из проявлений этого противостояния.