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17:17, 11 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на прогноз Кличко об окончании конфликта через два месяца

Сенатор Климов согласился с прогнозом Кличко об окончании конфликта компромиссом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прогноз мэра Киева Виталия Кличко об окончании украинского конфликта болезненным компромиссом для Украины понятен, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«То, что сказал Кличко, если не принять во внимание сроки, о которых он сказал, два месяца, понятно и без него. А вот когда это совершится, это зависит от очень многих факторов. Но в любом случае мы будем продолжать наши мероприятия в рамках специальной военной операции и на других фронтах противодействовать западной гибридной антироссийской войне», — ответил Климов.

Ранее мэр Киева заявил, что боевые действия на Украине завершатся через два-три месяца болезненным для Украины компромиссом. Он добавил, что на фоне окончания конфликта важно не допустить раскола страны и обострения внутренней ситуации.

В ночь на 11 февраля стало известно об обострении противостояния между Кличко и офисом президента Украины Владимира Зеленского. По информации украинской прессы, конфликт между мэрией и начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко — лишь одно из проявлений этого противостояния.

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