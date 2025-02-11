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12:17, 11 февраля 2025Из жизни

Пенсионерка чудом выжила под колесами 25-метрового грузовика и попала на видео

В Бразилии 68-летняя женщина чудом выжила под колесами грузовика
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии 68-летняя пенсионерка попала под грузовик и чудом выжила. Происшествие попало на видео, опубликованное Need To Know.

Инцидент случился в городе Канарана, недалеко от столицы Бразилии. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как пожилая женщина перешла улицу и двинулась вдоль припаркованного у тротуара 25-метрового грузовика. При этом видно, что водительская дверь автомобиля открыта. В тот момент, когда женщина стала обходить большегруз со стороны кабины, водитель сел за руль, завел машину и поехал. Он сбил пенсионерку с ног, однако по счастливому стечению обстоятельств она не попала под колеса — грузовик проехал над ней.

Вскоре выяснилось, что пострадавшую зовут Реалда Мария Кальви. Женщина не получила серьезных травм, однако оказалось, что она страдает от двух форм рака и в данный момент остается в больнице. Полиция задержала дальнобойщика, который сбил ее. Мужчина утверждает, что не заметил Кальви, так как она находилась в слепой зоне. Тем не менее он все еще может понести наказание за наезд на пешехода, а также за то, что скрылся с места ДТП.

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Дочь Кальви заявила, что в Канаране дальнобойщики часто паркуются у тротуаров, создавая угрозу для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Австралии 75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля. Она забыла поставить машину на ручной тормоз после ДТП.

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