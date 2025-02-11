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02:01, 11 февраля 2025Забота о себе

Перечислены помогающие быстро уснуть продукты

Эксперт по питанию Смитерс: Темный шоколад помогает быстрее уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Съеденный вечером кусочек темного шоколада поможет быстро уснуть, считает эксперт по питанию Фергус Смитерс. В беседе с Daily Mirror он перечислил и другие продукты для улучшения сна.

По словам эксперта, снотворный эффект темного шоколада объясняется наличием в нем аминокислоты под названием триптофан. Он уточнил, что это вещество повышает уровень серотонина и таким образом помогает регулировать сон и настроение.

Смитерс рассказал, что в шоколаде содержится и еще один полезный для сна элемент — магний. «Это минерал, который помогает расслабить мышцы и способствует спокойствию и лучшему засыпанию», — объяснил он.

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Альтернативой шоколаду эксперт назвал киви и бананы. Он уточнил, что бананы тоже содержат триптофан и магний, а киви богаты серотонином — нейромедиатором, который регулирует цикл сна и бодрствования. По словам Смитерса, эти фрукты естественным образом помогают погрузиться в более глубокий сон.

В качестве несладкого варианта перекуса перед сном эксперт посоветовал съесть капусту. Он пояснил, что в ее листьях много магния и кальция, которые способствуют расслаблению мышц.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина призвала отказаться от использования гаджетов перед сном. По ее словам, голубой свет от смартфонов подавляет выработку мелатонина, что нарушает циклы сна.

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