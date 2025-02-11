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20:20, 11 февраля 2025Забота о себе

Популярное на завтрак блюдо оказалось вредным для сердца

Биолог Лялина: Каши быстрого приготовления могут провоцировать атеросклероз
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Каши быстрого приготовления могут провоцировать атеросклероз, воспаление в сосудах и другие заболевания, заявила биолог Ирина Лялина. О том, что это популярное на завтрак блюдо опасно для сердца, она рассказала в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт назвала кашу и пюре быстрого приготовления вредными для сердца, так как при их регулярном употреблении повышается уровень плохого холестерина в крови, что может провоцировать развитие атеросклероза и гипертонии.

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«Многие быстрозавариваемые продукты содержат избыточное количество соли, что может привести к задержке жидкости в организме и повышению давления, повышенной нагрузке на сердце, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также некоторые картофельные пюре быстрого приготовления содержат пальмовое масло и гидрогенизированные жиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск воспалений в сосудах и образования бляшек», — предупредила Лялина.

Также эти продукты имеют высокий гликемический индекс, провоцируют скачки сахара в крови, что может стать причиной развития диабета, добавила биолог.

Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.

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