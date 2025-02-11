Посол Ерхов: Запад помешал реализовать договоренности по Украине в Стамбуле

Запад помешал реализовать договоренности, достигнутые по Украине в ходе переговоров в Стамбуле, из-за своей деструктивной линии. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Верхов, передает РИА Новости.

«В частности, та роль, которую сыграла турецкая дипломатия в организации российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле три года назад. Напомню, что только деструктивная линия Запада помешала реализовать уже достигнутые и даже парафированные на бумаге договоренности», — рассказал дипломат.

7 октября прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Дипломат напомнил, что и одобренные Минские договоренности были саботированы на протяжении семи лет, а Стамбульские соглашения марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский не подписал по настоянию союзников Киева с Запада.