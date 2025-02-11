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15:54, 11 февраля 2025Россия

Появилось видео сорвавшей наступление Украины на Белгородскую область операции

Сорвавшую наступление ВСУ на Белгородскую область операцию сняли на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские военнослужащие сняли на видео операцию, сорвавшую массированное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Кадры появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

Видео снято камерами дронов. На кадрах видно, как российский беспилотник залетает в ворота ангара с замаскированной техникой ВСУ. Дрон бьет в одну из машин, после чего ему на смену прилетает следующий беспилотник и бьет в соседнюю. Третий дрон залетает уже в охваченное огнем помещение с почти нулевой видимостью, однако также наносит удар.

О сорванном наступлении ВСУ стало известно ранее во вторник, 11 февраля. Известно, что Украина согнала к участку границы у с Белгородской областью более десятка единиц техники и замаскировала их в укрытии. Среди уничтоженных оказались собранные в Польше БМП Rosomak и украинские бронетранспортеры «Козак».

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на ряде участков в Донецкой народной республике и Курской области.

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