Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:52, 11 февраля 2025Наука и техника

Работу новой версии «Гиацинта» показали на видео

Работу новой САУ «Гиацинт-К» на колесном шасси показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: страница «ВЕСТИ» во «ВКонтакте»

Боевую работу расчета новой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-К» показали на видео. Соответствующие кадры продемонстрировали «Вести».

На записи виден выход САУ на колесном шасси на огневую позицию, подготовка к ведению огня и выстрел. Артиллеристы отметили, что большинство расчетов для поражения цели установка выполняет автоматически, поэтому развернуть САУ можно за 2-3 минуты. Командир бригады полковник Антон Бойко подчеркнул, что автоматика машины передает водителю данные, которые позволяют оперативно занять боевую позицию.

В основе новой версии «Гиацинта» лежит четырехосное шасси БАЗ-6910-027 с дизельным двигателем мощностью 470 лошадиных сил и артиллерийская часть буксируемой пушки «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра. Это шасси также используется в САУ 2С43 «Мальва».

Материалы по теме:
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только. Какое оружие получит армия России в 2025 году?
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только.Какое оружие получит армия России в 2025 году?
17 января 2025
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

В ноябре 2024 года индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что мощь «Мальвы» раскрывается в режиме одновременного огневого налета. Он позволяет почти одномоментно поразить одну цель несколькими снарядами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Компромисс может быть болезненным». Кличко заявил, что конфликт на Украине завершится через два месяца. Чем он может закончиться?

      Россия и Турция нашли креативный способ обойти санкции

      В российском регионе задержали школьника за подготовку нападения на школу

      Зеленский прокомментировал идею размещения европейских миротворцев

      Зеленский раскритиковал идею Трампа о гарантиях безопасности для Украины

      Стали известны первые участники конкурса «Интервидение»

      Зеленский допустил встречу с Трампом после Мюнхенской конференции

      В ВСУ рассказали о психологических операциях по формированию вражеского образа ТЦК

      Кандидат в канцлеры Германии сравнила с «порталом в ад» решение поставить Taurus Украине

      Под Москвой восьмилетний ребенок нашел во дворе бутылку с жидкостью и оказался в больнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше