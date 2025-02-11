Работу новой версии «Гиацинта» показали на видео

Работу новой САУ «Гиацинт-К» на колесном шасси показали на видео

Боевую работу расчета новой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-К» показали на видео. Соответствующие кадры продемонстрировали «Вести».

На записи виден выход САУ на колесном шасси на огневую позицию, подготовка к ведению огня и выстрел. Артиллеристы отметили, что большинство расчетов для поражения цели установка выполняет автоматически, поэтому развернуть САУ можно за 2-3 минуты. Командир бригады полковник Антон Бойко подчеркнул, что автоматика машины передает водителю данные, которые позволяют оперативно занять боевую позицию.

В основе новой версии «Гиацинта» лежит четырехосное шасси БАЗ-6910-027 с дизельным двигателем мощностью 470 лошадиных сил и артиллерийская часть буксируемой пушки «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра. Это шасси также используется в САУ 2С43 «Мальва».

В ноябре 2024 года индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что мощь «Мальвы» раскрывается в режиме одновременного огневого налета. Он позволяет почти одномоментно поразить одну цель несколькими снарядами.