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18:24, 11 февраля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о скрытых опасностях сладкой газировки

Диетолог Писарева: Сладкая газировка может вызвать преждевременное старение
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mayur / Unsplash

Сладкая газировка вызывает преждевременное старение и вызывает множество негативных последствий для здоровья, рассказала диетолог Ирина Писарева. О скрытых опасностях таких напитков она предупредила в разговоре с NEWS.ru.

«Если все знают, что сигареты курить вредно, то о том, что пить большое количество сладкой газировки вредно, мало где говорят, так как она в свободном доступе и также может продаваться рядом с учебными заведениями», — отметила диетолог.

По ее словам, газировка вредна тем, что вызывает преждевременное старение, негативно влияет на плотность костей и может менять костную основу. Кроме того, содержащиеся в напитке кислоты и сахар разрушают зубную эмаль. Писарева также добавила, что также сладкие напитки незаметно увеличивают калорийность рациона, что провоцирует появление лишнего веса и ожирение.

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Ранее терапевт Ирина Баранова сравнила вред сладкой газировки с вредом алкоголя. По ее словам, газированная вода вызывает отеки не меньше крепких напитков.

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