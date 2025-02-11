Россиянам раскрыли стоимость рейсов в Европу на майские праздники

Эксперт по туризму Котляр: Перелет в Рим весной обойдется в 124 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли стоимость рейсов в европейские города во время майских праздников. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр в личном Telegram-канале.

По словам специалиста, цены приведены для одного человека без багажа и с пересадками по 2-3 часа. Она подчеркнула, что можно найти на весну и более дешевые варианты, если выбрать даты, не пересекающиеся с праздниками. Так, перелет в Рим с авиакомпанией Turkish Airlines в начале мая обойдется от 124 тысяч рублей, рейс в Афины с тем же перевозчиком или с Air Arabia будет стоить от 115 и 85 тысяч рублей соответственно.

Добраться до Милана можно с Azal за 62 тысячи рублей, а в Париж с Turkish Airlines и Azal от 103 и 86 тысяч рублей соответственно. В Берлин летают Pegasus (от 79 тысяч рублей) и Azal (от 76 тысяч рублей), а в Барселону — Turkish Airlines (от 103 тысяч рублей) и Azal (от 86 тысяч рублей).

«Да, я понимаю, что за перелет в Европу приходится платить, как за авиа на Мальдивы, но это транзитные перелеты в пиковые даты», — заключила Котляр.

Ранее российским туристам раскрыли места для бюджетного отдыха во время майских праздников в 2025 году. Уточняется, что список возглавляет Петрозаводск, куда можно добраться за 8000 рублей, а гостиница там будет стоить 4000 рублей в сутки.