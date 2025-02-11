Шеф Пентагона назвал главные угрозы для США

Шеф Пентагона Хегсет: Главными угрозами для США являются Китай и мигранты

Китай и нелегальные мигранты представляют главную угрозу для США, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит Reuters.

«В данный момент самой большой угрозой является ситуация на нашей собственной границе, и мы быстро решаем эту задачу. Я горжусь тем, что сделали Северное командование ВС США и Министерство обороны, чтобы сместить фокус на это направление (...). Если нет границы, то не будет страны. И США долгое время защищали чужие границы, но пришло время защищать свои собственные», — отметил глава оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос о том, является ли КНР внешней угрозой для США, Хегсет заявил, что амбиции Пекина, «несомненно, очень велики». Он добавил, что взгляд Китая на мир «сильно отличается» от позиции Соединенных Штатов, поэтому «тот, кто возьмет верх, тот и будет задавать тон мировой политики в XXI веке».

Ранее Хегсет заявил, что США не планируют направлять военный контингент на Украину. Кроме того, он отметил, что американский лидер Дональд Трамп намерен заключить мирную сделку по украинскому кризису как можно скорее.