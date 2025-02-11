В Крыму сотни домов оставили без тепла

В Симферополе сотни домов остались без отопления из-за прорыва на сетях

Часть Симферополя отключили от отопления из-за прорыва на сетях. Об этом уведомляет пресс-служба городской администрации.

Из-за порыва на трубопроводе произведена вынужденная остановка котельной «Крымтеплокоммунэнерго» в районе улицы Узловой, говорится в сообщении мэрии. Подача ресурса в городе приостановлена с 9 часов утра до 6 часов вечера и коснулась сотен домов. В частности, без тепла остались многоквартирные дома на улицах Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Маршала Василевского, Обская, Глухова, Енисейская, Иртышская, Марка Донского и в проезде Высоковольтном.

В январе из-за планового отключения тепла лишились более двух сотен домов в Новосибирске. Больше всего пострадали потребители в Калининском районе, где подачу ресурса приостановили в 97 домах. Столбики термометров в то время держались на отметке в минус 7 градусов. В тот же день отопление отключили в 372 жилых домах в тульском Новомосковске. Проблемы с подачей ресурса возникли из-за неисправности высоковольтного ввода выключателя трансформатора на местной ГРЭС.