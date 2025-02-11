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17:37, 11 февраля 2025Спорт

Стало известно о состоянии получившего черепно-мозговую травму комментатора Скворцова

«Матч ТВ»: Комментатор Роман Скворцов идет на поправку
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в Telegram-канале рассказал о состоянии комментатора Романа Скворцова, получившего черепно-мозговую травму.

Тащин заявил, что журналист идет на поправку и чувствует себя значительно лучше. По словам медиков, угрозы для жизни нет. «Накануне к Роману прилетела его супруга, с такой поддержкой, уверен, восстановление будет быстрым», — добавил продюсер.

Ранее стало известно, что по факту избиения Скворцова возбуждено уголовное дело. Его завели по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Журналиста госпитализировали с ушибом мозга и гематомой 9 февраля. Уточнялось, что Скворцов не помнит обстоятельств произошедшего. Предварительно, на него напали на улице неизвестные.

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