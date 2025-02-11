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10:19, 11 февраля 2025Россия

В России порассуждали о перспективах окончания СВО

Военкор Рожин: В ходе СВО следует разделять то, что хочет и может Россия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) следует разделять то, что хочет, и то, что может Россия. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин в ходе обсуждения перспектив СВО в Общественной палате России, его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам Рожина, той части российского общества, которая хочет продвинуться максимально далеко на запад, следует понимать, что Вооруженные силы страны противостоят консолидированным силам Североатлантического альянса (НАТО), и окончание СВО произойдет в тех границах, которые смогут обеспечить российские войска.

«Поход на Варшаву или к Ла-Маншу — инициатива фантастическая, учитывая соотношение сил (...) Хочется большего, но вопрос, что мы можем», — порассуждал о границах проведения операции военкор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о готовности Москвы к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены ее законные национальные интересы.

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