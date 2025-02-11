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13:36, 11 февраля 2025Россия

В российском регионе двое детей насмерть отравились во время купания

В Ингушетии двое детей насмерть отравились угарным газом во время купания
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ингушетии двое детей насмерть отравились угарным газом во время купания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, дошкольники купались в ванной у себя дома в Экажево. Внезапно нагреватель начал протекать. Пришедшая мать обнаружила сына и дочь уже без сознания, разузнал Mash Go. Врачи не смогли реанимировать детей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Кайтагском районе Дагестана три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме. Тогда не удалось спасти двух молодых людей в возрасте 17 лет и 21 года.

Еще раньше семь человек отравились угарным газом в Казани.

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